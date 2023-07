Nocturnes de l’été aux jardins de Colette avec « Bertoo» D152 – La Chassagne Varetz, 9 août 2023, Varetz.

Varetz,Corrèze

Le parc s’illumine de centaines de bougies et vous offre un cadre enchanteur pour une soirée estivale à ne pas manquer ! Pique-nique (apporté par vos soins),et visite des jardins illuminés jusqu’à 22h, concerts, visite libre, venez profiter d’un cadre champêtre et d’une ambiance conviviale pour une soirée réussie en famille ou entre amis. Concert de « Bertoo ».

2023-08-09 fin : 2023-08-09 22:00:00. .

D152 – La Chassagne

Varetz 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The park is lit up with hundreds of candles, providing an enchanting backdrop for a summer evening not to be missed! Come and enjoy a picnic (bring your own), visit the illuminated gardens until 10pm, take in a concert or enjoy a guided tour of the gardens. Come and enjoy the rural setting and friendly atmosphere for a successful evening with family and friends. Bertoo concert

El parque se ilumina con cientos de velas, creando un encantador telón de fondo para una velada veraniega imperdible Traiga su propio picnic y visite los jardines iluminados hasta las 22:00, disfrute de un concierto o de una visita autoguiada. Venga a disfrutar del entorno rural y del ambiente acogedor para pasar una gran velada con la familia y los amigos. Concierto de Bertoo

Der Park wird von Hunderten von Kerzen erleuchtet und bietet Ihnen eine zauberhafte Kulisse für einen Sommerabend, den Sie nicht verpassen sollten! Picknick (von Ihnen mitgebracht) und Besichtigung der beleuchteten Gärten bis 22 Uhr, Konzerte, freie Besichtigung, genießen Sie die ländliche Umgebung und die gesellige Atmosphäre für einen gelungenen Abend mit der Familie oder mit Freunden. Konzert von « Bertoo »

Mise à jour le 2023-06-30 par Brive Tourisme