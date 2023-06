Nocturnes de l’été aux jardins de Colette avec « Luna Nova» D152 – La Chassagne Varetz Catégories d’Évènement: Corrèze

Varetz Nocturnes de l’été aux jardins de Colette avec « Luna Nova» D152 – La Chassagne Varetz, 2 août 2023, Varetz. Varetz,Corrèze Le parc s’illumine de centaines de bougies et vous offre un cadre enchanteur pour une soirée estivale à ne pas manquer ! Pique-nique (apporté par vos soins),et visite des jardins illuminés jusqu’à 22h, concerts, visite libre, venez profiter d’un cadre champêtre et d’une ambiance conviviale pour une soirée réussie en famille ou entre amis. Concert de « Luna Nova» (Reprises façon Soul Jazz).

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 22:00:00. .

D152 – La Chassagne

Varetz 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

