Chantier « restauration d’une lande sur un button de Brenne » D15 Rosnay, samedi 17 février 2024.

Rosnay Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-17 09:00:00

fin : 2024-02-17 17:00:00

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, les participants vont réaliser un chantier de restauration d’une végétation de lande sur un button.

Les landes sont des végétations arbustives composées de bruyère, de genêt à balai ou d’ajonc d’Europe.

Ces 3 plantes se rencontrent de façon assez commune. Quand la bruyère à balai est dominante, on parle de brande. A cette végétation de lande vieilli se succède l’apparition d’arbres tels que le chêne pédonculé. L’objectif du chantier est de réaliser des coupes et des recépages d’espèces arbustives présentes pour rajeunir cette lande. Si le chantier est réussi, il est fort probable que la fauvette Pitchou vienne nicher car elle affectionne justement les végétations de lande avec divers strates et hauteurs arbustives. Sur les pentes du button, on cherchera à couper au plus ras toute la végétation. Ces pentes sableuses, bien exposées au soleil, sont recherchées par la femelle Cistude.

EUR.

D15

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-28 par Destination Brenne