Marché de Noël à Genneville D144 B Genneville, 4 décembre 2023, Genneville.

Genneville,Calvados

Rendez-vous pour le 1er marché des créateurs amateurs. Vous trouverez des idées cadeaux, décorations de Noël, petite restauration (crêtes, vin chaud…).

Présence du Père Noël dès 15h. Maquillage pour les enfants.

Samedi : Chorale de l’école de musique de Honfleur à 17h.

Dans la salle des fêtes, dans le centre du village..

Samedi 2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

D144 B

Genneville 14600 Calvados Normandie



Join us for the 1st amateur designers’ market. You’ll find gift ideas, Christmas decorations, snacks (crêtes, mulled wine…).

Santa Claus on hand from 3pm. Face painting for children.

Saturday: Honfleur music school choir at 5pm.

In the village center.

Únase a nosotros en el 1er mercado de diseñadores aficionados. Encontrará ideas para regalos, adornos navideños y aperitivos (crêtes, vino caliente, etc.).

Papá Noel estará presente a partir de las 15.00 h. Pintura de caras para los niños.

Sábado: Coro de la escuela de música de Honfleur a las 17:00 h.

En el centro del pueblo.

Treffpunkt für den 1. Markt der Hobbykünstler. Hier finden Sie Geschenkideen, Weihnachtsdekorationen und kleine Snacks (Crêtes, Glühwein…).

Anwesenheit des Weihnachtsmanns ab 15 Uhr. Schminken für die Kinder.

Samstag: Chor der Musikschule von Honfleur um 17 Uhr.

Im Festsaal im Dorfzentrum.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Honfleur-Beuzeville