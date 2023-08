Vide-greniers de l’ASC47 D143 Le Mas-d’Agenais, 9 septembre 2023, Le Mas-d'Agenais.

Le Mas-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Vide-greniers de l’association ASC47.

– Buvette sur place..

2023-09-09 fin : 2023-09-10 17:30:00. .

D143 Gymnase et Salle Omnisport

Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale organized by the ASC47 association.

– Refreshments on site.

Venta de garaje organizada por la asociación ASC47.

– Refrescos in situ.

Flohmarkt des Vereins ASC47.

– Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Val de Garonne