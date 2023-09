MATINÉE CITOYENNE D137 Bessan, 30 septembre 2023, Bessan.

Bessan,Hérault

Pour une nature plus propre, mobilisons nous et luttons contre les incivilités.

C’est l’affaire de tous !.

2023-09-30 08:30:00 fin : 2023-09-30 . .

D137

Bessan 34550 Hérault Occitanie



For a cleaner environment, let’s get together and fight against incivilities.

It’s everyone’s business!

Por un medio ambiente más limpio, unámonos y luchemos contra las incivilidades.

¡Es cosa de todos!

Für eine sauberere Natur sollten wir uns mobilisieren und gegen Unhöflichkeiten kämpfen.

Das geht uns alle an!

Mise à jour le 2023-09-18 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE