CAROLS AT CASSAN D13 Roujan, 16 décembre 2023, Roujan.

Roujan Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 18:30:00

fin : 2023-12-16

Languedoc Solidarité et O’Sisters présentent: CAROLS AT CASSAN, Concert et chants de Noël, vin chaud et apéros..

Languedoc Solidarité et O’Sisters présentent: CAROLS AT CASSAN, Concert et chants de Noël, vin chaud et apéros.

EUR.

D13

Roujan 34320 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT AVANT-MONTS