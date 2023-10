A la rencontre des grues D13 Outines, 12 novembre 2023, Outines.

Outines,Marne

Balade commentée. Assistez au lever des grues et laissez-vous guider aux étangs d’Outines et d’Arrigny. Par DERives en Forêt & Bormona Nature. Uniquement sur réservation. 7h30..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

D13 Site de Chantecoq

Outines 51290 Marne Grand Est



Guided tour. Watch the cranes rise and let yourself be guided to the Outines and Arrigny ponds. By DERives en Forêt & Bormona Nature. Reservations required. 7h30.

Paseo guiado. Observe cómo se elevan las grullas y déjese guiar hasta los estanques de Outines y Arrigny. A cargo de DERives en Forêt y Bormona Nature. Sólo con reserva previa. 7h30.

Kommentierter Spaziergang. Erleben Sie den Aufgang der Kraniche und lassen Sie sich zu den Teichen von Outines und Arrigny führen. Von DERives en Forêt & Bormona Nature. Nur nach vorheriger Reservierung. 7h30.

