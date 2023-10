Cours de chant populaire italien en chorale D13, Mane (04), 27 octobre 2023, .

Quand : le lundi de 19h00 à 21h00, une semaine sur deux, à partir du 27 novembre 2023. (lundi 27 novembre, 11 décembre, 8-22 janvier, 5-19 février, 4-18 mars, 1-15-29 avril, 13-27 mai, 10-24 juin) Où : Mane (04) Formation complète: 15 leçons dans l’année Tarif : 180€ Nous contacter pour les personnes ayant des difficultés économiques Inscriptions: formulaire en bas de page

Présentation

Depuis de nombreuses années et dans de multiples contextes, Terracanto expérimente des pratiques populaires de transmission des chants de tradition orale. Partager les codes de ce savoir collectif, de ce langage commun, nous permet non seulement de créer des liens avec le passé mais également de véhiculer des valeurs, des imaginaires et des liens étroits avec notre présent, de produire des occasions collectives de rencontre et de plaisir ouvertes à tout.e.s y compris celle.ux qui ne possèdent aucune formation musicale.

La transmission du chant populaire n’a pour nous rien de conservateur ou de nostalgique. Elle est à notre avis la continuation d’une histoire qui ne s’est jamais interrompue : un fil délicat et subtile qui traverse les époques sans jamais être coupé par les modes musicales ou les bavardages médiatiques.

Ce sont des voix conscientes et dignes qui parlent une langue universelle, faite d’images directes et efficaces : des voix qui ont toujours refusé de se taire. Nous nous concentrerons sur les chants du monde paysan italien qui possède un patrimoine d’une extraordinaire richesse dans ses innombrables variantes musicales, linguistiques et thématiques.

Ce seront ces mêmes chants qui nous conduiront dans un univers esthétique dont la puissance est toujours au service de l’urgence communicative.

Programme:

Des instruments didactiques intuitifs et ludiques nous permettront d’expérimenter différents aspects du chant à plusieurs afin d’élaborer ensemble des outils théoriques réutilisables et transposables dans vos pratiques de chant choral. Pour cela, nous nous attacherons aux aspects suivants : • plaisir et écoute des vibrations, ancrage et circulation de la voix dans le corps; • répertoire: chants, à plusieurs voix, de lutte, de travail, issus des rituels sacrés et profanes de la tradition des différents régions italiennes; • éléments de contexte historique et social des chants • écoutes critiques et analyses des sources originales • codes d’harmonisation

Nous irons ensemble à la (re)découverte des instruments que nous possédons déjà mais que nous ignorons souvent à cause d’habitudes prises dans des contextes plus académiques, de blocages ou d’expériences désagréables. Pour cela, nous chercherons les conditions d’un climat détendu et sans jugement qui permettra de vivre et d’accueillir les tentatives et les erreurs comme des passages indispensables pour rejoindre le plaisir de chanter ensemble.

Nos ateliers ont pour objectif la création d’un concert final de restitution auquel particeront les formateurices. Nous aimons penser que les morceaux appris permettent la constitution d’un répertoire. Ce patrimoine commun au groupe sera présenté devant un public dans une idée pédagogique d’expérience scènique, de restitution pédagogique des acquis sous forme de spectacle et également de partage et de joyeuse convivialité.

