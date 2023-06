La Gironde romane révélée D127 Saint-Ferme, 15 juin 2023, Saint-Ferme.

Saint-Ferme,Gironde

La Gironde est riche de formes et de figures romanes ayant traversé les siècles et qui perdurent aujourd’hui dans des églises et des sites peu visités, voir méconnus du public. Le moyen-âge roman est en effet le seul moment connu de l’histoire où l’art a investi jusqu’aux plus modestes communes.

Fort de ce constat, le projet des deux photographes Lou Chassalet et Bruce Milpied, se donne pour but de valoriser ce patrimoine dans son environnement au prisme de la photographie contemporaine, les perceptions et le parcours personnel de deux auteur.e.s photographes..

2023-06-15 à ; fin : 2023-07-15 17:30:00. EUR.

D127

Saint-Ferme 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Gironde region is rich in Romanesque forms and figures that have survived the centuries, and which continue today in churches and sites that are little visited, or even unknown to the public. Indeed, the Romanesque Middle Ages are the only known period in history when art was present in even the most modest communes.

With this in mind, the project by photographers Lou Chassalet and Bruce Milpied aims to highlight this heritage in its environment, through the prism of contemporary photography, the perceptions and personal journeys of two photographers.

La Gironda es rica en formas y figuras románicas que han sobrevivido a los siglos y continúan hoy en día en iglesias y lugares poco visitados o incluso desconocidos para el público. La Edad Media románica fue la única época de la historia en la que el arte estuvo presente incluso en las comunidades más modestas.

Teniendo esto en cuenta, el proyecto de los fotógrafos Lou Chassalet y Bruce Milpied pretende mostrar este patrimonio en su entorno a través del prisma de la fotografía contemporánea, las percepciones y los viajes personales de dos fotógrafos.

Die Gironde ist reich an romanischen Formen und Figuren, die die Jahrhunderte überdauert haben und heute in Kirchen und Orten fortbestehen, die von der Öffentlichkeit kaum besucht oder sogar verkannt werden. Das romanische Mittelalter ist der einzige bekannte Abschnitt der Geschichte, in dem die Kunst bis in die kleinsten Gemeinden vorgedrungen ist.

Das Projekt der beiden Fotografen Lou Chassalet und Bruce Milpied hat sich zum Ziel gesetzt, dieses Kulturerbe in seiner Umgebung durch die zeitgenössische Fotografie, die Wahrnehmungen und den persönlichen Werdegang der beiden Fotografen aufzuwerten.

