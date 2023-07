JOURNÉES DU PATRIMOINE – VISITE MUSÉE ROBERT TATIN D126 Cossé-le-Vivien, 16 septembre 2023, Cossé-le-Vivien.

Cossé-le-Vivien,Mayenne

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez déouvrir le Musée Robert Tatin..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

D126 Musée Robert Tatin

Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire



Come and discover the Musée Robert Tatin during the European Heritage Days.

Venga a descubrir el Museo Robert Tatin durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes das Robert Tatin-Museum.

Mise à jour le 2023-06-28 par eSPRIT Pays de la Loire