Bal cheval D123, Moulézan (30) Bal cheval D123, Moulézan (30), 30 juillet 2023, . Bal cheval Dimanche 30 juillet, 18h00 D123, Moulézan (30) Au chapeau Accueil à partir de 18h00 bal à 18.30 Nous serons dans un rond de longe et les chevaux seront dans le pré autour de nous. Bal Bichette animera ce bal spécial cheval avec des surprises évidement L’équipe de Caval’essence vous concocte une soupe au pistou pour 12€/15€ avec dessert Prevoir chaussures fermées car sol en mulch/broyat Bal annulé si nombre de réservations insuffisant. Me contacter par SMS au 0686038126 source : événement Bal cheval publié sur AgendaTrad D123, Moulézan (30) D123, 30350 Moulézan, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44107 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T18:00:00+02:00 – 2023-07-30T22:00:00+02:00

2023-07-30T18:00:00+02:00 – 2023-07-30T22:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu D123, Moulézan (30) Adresse D123, 30350 Moulézan, France Age max 110 Lieu Ville D123, Moulézan (30)

D123, Moulézan (30) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//