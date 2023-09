Marché de Noël D121 Chaumeil, 3 décembre 2023, Chaumeil.

Chaumeil,Corrèze

Idées cadeaux, bijoux, décorations, luminaires, objets en bois, produits artisanaux, rhum, cidre, champagne, chocolats, miel, saucisson, fromage, vin chaud.

De 10h à 17h à la Maison de Pays des Monédières.

Renseignements : 05 55 21 30 36 – 06 79 10 52 80..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

D121 Maison des Monédières

Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Gift ideas, jewelry, decorations, lighting, wooden objects, artisanal products, rum, cider, champagne, chocolates, honey, sausage, cheese, mulled wine.

From 10am to 5pm at Maison de Pays des Monédières.

Information: 05 55 21 30 36 – 06 79 10 52 80.

Ideas para regalos, joyas, decoración, iluminación, objetos de madera, productos artesanales, ron, sidra, champán, chocolates, miel, embutidos, queso, vino caliente.

De 10.00 a 17.00 h en la Maison de Pays des Monédières.

Información: 05 55 21 30 36 – 06 79 10 52 80.

Geschenkideen, Schmuck, Dekorationen, Leuchten, Holzobjekte, handwerkliche Produkte, Rum, Cidre, Champagner, Schokolade, Honig, Wurst, Käse, Glühwein.

Von 10 bis 17 Uhr im Maison de Pays des Monédières.

Auskünfte: 05 55 21 30 36 – 06 79 10 52 80.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières