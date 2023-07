Championnat de France de Deltaplane 2023 D117 Germ, 8 juillet 2023, Germ.

Germ,Hautes-Pyrénées

Du 8 au 15 juillet, la Vallée du Louron accueille le Championnat de France de deltaplane organisé par le club local Archiplumes. Pendant une semaine, 65 pilotes de deltaplane vont s’affronter dans le ciel et animer ce fabuleux décor pyrénéen. Départ des stations : Val Louron et Peyragudes..

2023-07-08 fin : 2023-07-15 . .

D117 PEYRAGUDES

Germ 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



From July 8 to 15, the Louron Valley plays host to the French Hang Gliding Championships organized by the local club Archiplumes. Over the course of a week, 65 hang-glider pilots will take to the skies, bringing the fabulous Pyrenean scenery to life. Departure from resorts : Val Louron and Peyragudes.

Del 8 al 15 de julio, el valle de Louron acogerá el Campeonato de Francia de Ala Delta, organizado por el club local Archiplumes. Durante una semana, 65 pilotos de ala delta se batirán en los cielos de este fabuloso entorno pirenaico. Salidas desde las estaciones : Val Louron y Peyragudes.

Vom 8. bis 15. Juli finden im Louron-Tal die französischen Drachenflugmeisterschaften statt, die vom örtlichen Club Archiplumes organisiert werden. Eine Woche lang werden 65 Drachenflieger am Himmel gegeneinander antreten und die fabelhafte Kulisse der Pyrenäen beleben. Abfahrt von den Stationen : Val Louron und Peyragudes.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT de la Vallée du Louron|CDT65