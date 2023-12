Vignerons en fête D113 Cadillac-sur-Garonne, 4 décembre 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

A partir de 18h30, les vignerons et vigneronnes des appellations d’origine contrôlée : Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac proposeront des dégustations gratuites et expliqueront leur métier passionnant.

L’Ecole du Vin de Bordeaux sera de la partie et animera Le Casino du Vin. Un tapis de jeu, des jetons, un verre de vin : faites vos jeux !

La restauration sera assurée par notre chef local : Le Cochon qui siffle. Réservation obligatoire.

Enfin à 20h, découvrez les nouveaux talents de la région : un concert Pop Rock d’Ayla MilleSen faisant partie du programme « Scènes d’été ».

D113

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From 6.30pm, winemakers from the Premières Côtes de Bordeaux and Cadillac appellations d?origine contrôlée will be offering free tastings and explaining their fascinating profession.

The Bordeaux Wine School will be on hand to host Le Casino du Vin. A gaming mat, some chips, a glass of wine: place your bets!

Catering will be provided by our local chef: Le Cochon qui siffle. Reservations required.

Finally, at 8 p.m., discover new talent from the region: a Pop Rock concert by Ayla MilleSen, part of the « Scènes d?été » program

A partir de las 18.30 horas, viticultores de las Premières Côtes de Bordeaux y de las denominaciones de Cadillac ofrecerán degustaciones gratuitas y explicarán su fascinante profesión.

Además, la Escuela del Vino de Burdeos organizará el Casino del Vino. Un tapete de juego, unas fichas, una copa de vino: ¡haga sus apuestas!

El catering correrá a cargo de nuestro chef local: Le Cochon qui siffle. Es necesario reservar.

Por último, a las 20:00, descubra los nuevos talentos de la región: un concierto de Pop Rock de Ayla MilleSen en el marco del programa « Scènes d’été »

Ab 18:30 Uhr bieten die Winzer und Winzerinnen der kontrollierten Herkunftsbezeichnungen: Premières Côtes de Bordeaux und Cadillac kostenlose Verkostungen an und erklären ihren spannenden Beruf.

Die Ecole du Vin de Bordeaux ist mit von der Partie und veranstaltet das Casino du Vin. Eine Spielmatte, Chips, ein Glas Wein: Machen Sie Ihre Einsätze!

Für das leibliche Wohl sorgt unser lokaler Koch: Le Cochon qui siffle. Reservierungen sind erforderlich.

Um 20 Uhr können Sie neue Talente aus der Region entdecken: ein Pop-Rock-Konzert von Ayla MilleSen, die Teil des Programms « Scènes d’été » (Sommerszenen) ist

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Cadillac-Podensac