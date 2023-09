La forêt de Migelane D111 Martillac, 4 août 2023, Martillac.

Martillac,Gironde

Balade nature, ateliers de la forêt ou art et nature à la forêt de Migelane à Martillac.

Nous contacter pour connaître la thématique.

Rendez-vous : parking du chêne Montesquieu sur la voie Romaine (D111)..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . .

D111 ENS forêt deMigelane

Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Nature walks, forest workshops or art and nature in the forest of Migelane in Martillac.

Contact us to know the theme.

Meeting point : parking of the Montesquieu oak tree on the Roman road (D111).

Paseos por la naturaleza, talleres forestales o arte y naturaleza en el bosque de Migelane, en Martillac.

Póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el tema.

Punto de encuentro: aparcamiento del roble de Montesquieu en la calzada romana (D111).

Naturwanderung, Waldateliers oder Kunst und Natur im Wald von Migelane in Martillac.

Kontaktieren Sie uns, um die Themen zu erfahren.

Treffpunkt: Parkplatz der Eiche Montesquieu an der voie Romaine (D111).

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Montesquieu