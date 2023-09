Balnéo Closing party – Soirée Electro D106 Ribeauvillé, 12 novembre 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Fêtez la fermeture des bassins pour l’hiver en profitant de ce moment : une soirée 100% électro dans ses bassins !.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 23:59:00. EUR.

D106

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Celebrate the closing of the pools for the winter season with a 100% electro party in the pools!

¡Celebra el cierre de las piscinas por el invierno con una fiesta 100% electro en las piscinas!

Feiern Sie die Schließung der Becken für den Winter und nutzen Sie diesen Moment: ein Abend mit 100% Elektro in seinen Becken!

