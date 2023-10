Balade historique commentée de Ste Croix du Mont D10 Sainte-Croix-du-Mont, 22 octobre 2023, Sainte-Croix-du-Mont.

Sainte-Croix-du-Mont,Gironde

Découvrez le célèbre village de Ste Croix Du Mont, célèbre pour ses grottes huîtres fossiles, son vin, … Une visite guidée de 4 heures à l’initiative du Collectif Citoyen de Ste Croix du Mont.

Parcours de 6.5km, au départ de l’église

Prévoir chaussures adaptées, chasuble fluo, et pique-nique.

Vous randonnerez sous votre propre responsabilité..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 13:00:00. .

D10

Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover the famous village of Ste Croix Du Mont, famous for its fossilized oyster caves, its wine, … A 4-hour guided tour organized by the Collectif Citoyen de Ste Croix du Mont.

6.5km route, starting from the church

Bring suitable footwear, a fluorescent vest and a picnic.

You walk under your own responsibility.

Descubra el famoso pueblo de Ste Croix Du Mont, famoso por sus cuevas de ostras fosilizadas, su vino, … Visita guiada de 4 horas organizada por el Collectif Citoyen de Ste Croix du Mont.

Recorrido de 6,5 km, con salida desde la iglesia

Lleve calzado adecuado, chaleco fluorescente y un picnic.

Camine bajo su propia responsabilidad.

Entdecken Sie das berühmte Dorf Ste Croix Du Mont, das für seine fossilen Austernhöhlen, seinen Wein, … bekannt ist. Eine vierstündige Führung auf Initiative des Collectif Citoyen de Ste Croix du Mont.

6,5 km lange Strecke, Start an der Kirche

Bringen Sie geeignetes Schuhwerk, ein fluoreszierendes Leibchen und ein Picknick mit.

Sie wandern auf eigene Verantwortung.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Cadillac-Podensac