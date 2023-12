Les apéros vignerons D10 Route de Langon Cadillac-sur-Garonne, 4 décembre 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

Venez passer vos soirées d’été les pieds dans l’herbe avec nos apéros vignerons à la maison des vins..

2024-07-04 fin : 2024-07-04 23:30:00. .

D10 Route de Langon Maison des vins de Cadillac

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and spend your summer evenings with your feet up in the grass with our aperitifs at the wine house.

Venga a pasar sus tardes de verano con los pies en la hierba con nuestros aperitivos vinícolas en la casa del vino.

Verbringen Sie Ihre Sommerabende mit den Füßen im Gras bei unseren Winzer-Apéros im Weinhaus.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Cadillac-Podensac