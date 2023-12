Les ateliers de cuisine autrement D10 Cadillac-sur-Garonne, 4 décembre 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

Les premiers vendredis de chaque mois, partagez un atelier de cuisine et un dîner à la table de l’hôte.

Des ateliers de cuisine autrement qui riment avec convivialité sur thème de la cuisine du monde.

Un chef prendra le temps de vous initier à l’art de cuisiner..

2024-02-02 fin : 2024-02-02 . EUR.

D10

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the first Friday of every month, enjoy a cooking workshop and dinner at the host?s table.

A different kind of cooking workshop on the theme of world cuisine.

A chef will take the time to introduce you to the art of cooking.

El primer viernes de cada mes, disfrute de un taller de cocina y una cena en la mesa del anfitrión.

Un taller de cocina diferente sobre el tema de las cocinas del mundo.

Un chef se tomará su tiempo para iniciarle en el arte de la cocina.

An jedem ersten Freitag im Monat können Sie an einem Kochworkshop und einem Abendessen am Tisch des Gastgebers teilnehmen.

Kochworkshops der anderen Art, die sich auf Geselligkeit und die Küche der Welt beziehen.

Ein Koch nimmt sich die Zeit, Sie in die Kunst des Kochens einzuführen.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Cadillac-Podensac