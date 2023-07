Ateliers vins & fromages D10 Cadillac-sur-Garonne, 5 juillet 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

Découvrez l’harmonie dans l’accord de nos vins d’appellations et les fromages locaux soigneusement sélectionnés.

Nous vous guiderons tout au long de cette dégustation unique, mettant en lumière les subtilités des arômes et des textures qui se complètent à merveille.

De la richesse d’un fromage à pâte molle au caractère affirmé d’un fromage à pâte pressée, chaque bouchée sera une expérience gustative unique.

L’atelier vous permettra de déguster deux vins rouges des appellations Côtes de Bordeaux et Cadillac Côtes de Bordeaux, un vin moelleux de l’appellation Premières Côtes de Bordeaux ainsi qu’un vin liquoreux de l’appellation Cadillac ; accordés à quatre fromages qui sont du Comté, du Roquefort, du Brebis et du Brie..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . .

D10 Maison des vins

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover the harmony between our appellation wines and carefully selected local cheeses.

We’ll guide you through this unique tasting experience, highlighting the subtleties of aromas and textures that complement each other perfectly.

From the richness of a soft cheese to the assertive character of a pressed cheese, each bite will be a unique taste experience.

During the workshop, you’ll taste two red wines from the Côtes de Bordeaux and Cadillac Côtes de Bordeaux appellations, a sweet wine from the Premières Côtes de Bordeaux appellation and a sweet wine from the Cadillac appellation, paired with four cheeses: Comté, Roquefort, Brebis and Brie.

Descubra la armonía de nuestros vinos de denominación de origen y los quesos locales cuidadosamente seleccionados.

Le guiaremos a través de esta experiencia de degustación única, destacando las sutilezas de aromas y texturas que se complementan a la perfección.

Desde la riqueza de un queso blando hasta el carácter asertivo de un queso prensado, cada bocado será una experiencia gustativa única.

Durante el taller, degustará dos vinos tintos de las denominaciones Côtes de Bordeaux y Cadillac Côtes de Bordeaux, un vino dulce de la denominación Premières Côtes de Bordeaux y un vino dulce de la denominación Cadillac, maridados con cuatro quesos: Comté, Roquefort, Brebis y Brie.

Entdecken Sie die Harmonie in der Kombination unserer Appellationsweine mit den sorgfältig ausgewählten lokalen Käsesorten.

Wir werden Sie durch diese einzigartige Verkostung führen und die Feinheiten der Aromen und Texturen hervorheben, die sich wunderbar ergänzen.

Von der Reichhaltigkeit eines Weichkäses bis hin zum ausgeprägten Charakter eines gepressten Käses wird jeder Bissen zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis.

Im Workshop werden Sie zwei Rotweine aus den Appellationen Côtes de Bordeaux und Cadillac Côtes de Bordeaux, einen Süßwein aus der Appellation Premières Côtes de Bordeaux und einen Likörwein aus der Appellation Cadillac probieren, kombiniert mit vier Käsesorten: Comté, Roquefort, Brebis und Brie.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Cadillac-Podensac