D.O.T.S. c’est avant tout un concept simple et novateur, inspiré des jeux de points à relier ( « dots » en anglais) pour créer un dessin complet. Le public donne des éléments aux comédiens et comédiennes, qui vont s’en servir, comme les points à relier entre eux, au cours de deux improvisations indépendantes. Vient alors l’heure de la réunion! Les deux histoires se réunissent en une troisième qui forme le dessin final et prend vie devant le spectateur. Public, comédiens et même metteur en scène ne savent pas où ils vont, surprise garantie !

Réservation en ligne, 5€ tarif réduit, 12€ tarif plein

Le spectacle improvisé dont le public créé le canevas. Improvidence 19 rue des Augustins, 33000 BORDEAUX Bordeaux Bordeaux Sud Gironde

2021-07-28T21:00:00 2021-07-28T22:00:00

