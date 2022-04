D.O.S.E. Cuarto Mundo, 21 avril 2022, Marseille.

D.O.S.E.

Cuarto Mundo, le jeudi 21 avril à 19:00

Le rendez-vous du jeudi soir : 19h-22h au Cuarto Mundo. Électro Une DOSE, c’est un set électro d’1h30 avec des musiques spécialement choisies pour l’effet qu’elles génèrent sur le système nerveux. En effet, D.O.S.E. est l’acronyme de Dopamine + Ocytocine + Sérotonine + Endorphine. La première partie est rapide, dynamique et euphorique : House, Techno, Trance… La deuxième partie est lente, sensible et relaxante : Electronica, Trip-Hop, Ambient… Danse libre Dans un espace sécure et bienveillant, tu es libre de danser librement en fonction de ton ressenti. Pas de jugement, pas de chorégraphie, pas de spectacle ni de performance. Pierre, le créateur de DOSE, propose un échauffement guidé pour aider à lâcher prise et à s’abandonner à la musique. Maquillage fluo Pour une expérience encore plus fun et immersive, tu pourras te maquiller en fluo avant de plonger dans un univers de lumières noires et de machines à fumée… Pour réserver ou pour plus d’informations, tu peux consulter les liens suivants ou contacter Pierre au 06 99 17 13 99. @dose.dj / [www.dose.dj](http://www.dose.dj) PAF : 10€. Cuarto Mundo 32 Rue Estelle Bar Associatif sur place

10€

♫ELECTRO♫

Cuarto Mundo 32 Rue Estelle, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T19:00:00 2022-04-21T22:00:00