Bibliothèque de Parempuyre, le vendredi 21 janvier 2022 à 17:00

Gladys Watson et Claude Magret, nos deux experts de la police scientifique, reviennent pour une nouvelle enquête théâtrale en médiathèque. Dans la saison 1 D.Lis!, nos agents enquêtaient sur un fait divers atroce : « Des livres mutilés puis suspendus dans l’accueil de la médiathèque ». Le spectateur devenait alors le témoin partie prenante de cette enquête pour le moins insolite révélant au fil des indices, le fonctionnement des espaces dédiés aux livres. Dans D.Lis! saison 2, Gladys et Claude reçoivent un étrange signalement. Plusieurs faits inhabituels se sont produits dans la médiathèque. Il semblerait que des ouvrages aient été littéralement pillés ! Quelqu’un cherche à nouveau à s’en prendre aux livres. Mais le modus operandi est diffèrent cette fois. Le malfaiteur signe ses crimes en dépouillant les livres d’une partie d’eux même, mais pourquoi ? C’est ce que vont devoir découvrir nos agents de la BCSP aidés des spectateurs embarqués à leur côté pour élucider cette nouvelle enquête théâtrale en médiathèque. Leur mission ; recueillir les indices, relever les empreintes, faire parler les pièces à convictions et surtout interroger les seuls témoins présents : Les livres ! Avec Magaly Baup et Camille Couturier/ écriture, mise en scène , interprétation Henri Cavignac Fabrick’art / scénographie et construction marionnettes

Nombre limité de places disponibles, sur présentation du passe sanitaire.

Bibliothèque de Parempuyre 47 rue du Général de Gaulle 33290 Parempuyre

2022-01-21T17:00:00 2022-01-21T18:30:00

