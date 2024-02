D-Day Piper’s Tour Colleville-sur-Mer, lundi 3 juin 2024.

D-Day Piper’s Tour Colleville-sur-Mer Calvados

Parade et aubade des Pipes & Drums au sein du cimetière Américain.

Plus de 13 nations de musiciens présents cette année, pour commémorer la mémoire des femmes et des hommes qui ont combattus lors de la seconde guerre mondiale.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-03 15:00:00

fin : 2024-06-03 17:00:00

Route du Cimetiere Americain

Colleville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie contact@bowu.international

