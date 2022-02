D-Day – Journée vintage Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande Catégories d’évènement: Calvados

Le 11 juin 2022 dans le centre de ville de Douvres La Délivrande, rue du général De Gaulle, le comité des fêtes organise un défilé de vélos suivi d'un défilé de véhicules militaires avec personnes costumées. Ces véhicules seront ensuite exposés. Un apéro concert sera proposé à la suite de ce défilé place Lesage.

