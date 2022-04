[D-DAY FESTIVAL] Reconstitution d’un campement militaire Merville-Franceville-Plage Merville-Franceville-Plage Catégories d’évènement: Calvados

Merville-Franceville-Plage

[D-DAY FESTIVAL] Reconstitution d'un campement militaire Merville-Franceville-Plage, 4 juin 2022, Merville-Franceville-Plage.

Site et musée de la Batterie de Merville
Place du 9ème Bataillon
Merville-Franceville-Plage

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-07 18:00:00

Ces campements militaires vous permettront de découvrir la vie et le matériel des soldats durant la 2nd guerre mondiale. Fermés durant les cérémonies commémoratives.

direction@batterie-merville.com
+33 6 64 95 81 97
http://www.batterie-merville.com/

