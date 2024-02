[D-Day Festival Normandy] La Marche des héros Gonneville-en-Auge, dimanche 2 juin 2024.

[D-Day Festival Normandy] La Marche des héros Gonneville-en-Auge Calvados

Durant trois heures, suivez les pas des parachutistes et découvrez les chemins qu’ils ont empruntés.

Les associations France 44 et Stahl M1 assurent l’animation grâce à de courtes reconstitutions d’ embuscades et postes de combat.

Inscription obligatoire auprès de la Batterie de Merville.

Groupe limité à 50 personnes.

Départ de Gonneville-en-Auge.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 09:30:00

fin : 2024-06-02 12:30:00

Église Sainte Croix

Gonneville-en-Auge 14810 Calvados Normandie musee@batterie-merville.com

