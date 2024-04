[D-Day Festival Normandy] Café-rencontre Ranville, samedi 1 juin 2024.

[D-Day Festival Normandy] Café-rencontre Ranville Calvados

Venez rencontrer Anne Armand, auteure de « L’Épave », un roman historique dont l’intrigue se poursuit jusqu’au XXIème siècle. Dans un dialogue continu entre le passé de la Seconde Guerre mondiale et le présent, l’histoire des familles Jones et Pearce ne cesse de s’entrecroiser.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:30:00

fin : 2024-06-01

Bibliothèque Le Jardin de papier

Ranville 14860 Calvados Normandie

L’événement [D-Day Festival Normandy] Café-rencontre Ranville a été mis à jour le 2024-04-09 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge