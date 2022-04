[D-DAY FESTIVAL] La marche des héros Gonneville-en-Auge Gonneville-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Gonneville-en-Auge

[D-DAY FESTIVAL] La marche des héros Gonneville-en-Auge, 6 juin 2022, Gonneville-en-Auge. [D-DAY FESTIVAL] La marche des héros Gonneville-en-Auge

2022-06-06 09:30:00 09:30:00 – 2022-06-06

Gonneville-en-Auge Calvados Gonneville-en-Auge Les associations France 44 et Stahl M1 organisent à la marche des héros qui rend hommage aux parachutistes du 9e Bataillon. Durant 3 heures, suivez les chemins empruntés par les troupes britanniques, et assistez à des scénettes montrant le matériel utilisé à l’époque. Départ de l’église de Gonneville-en-Auge.

À partir de 8 ans.

Réservation au musée de la Batterie de Merville ou au point de départ le jour même. Les associations France 44 et Stahl M1 organisent à la marche des héros qui rend hommage aux parachutistes du 9e Bataillon. Durant 3 heures, suivez les chemins empruntés par les troupes britanniques, et assistez à des scénettes montrant le matériel… musee@batterie-merville.com +33 2 31 91 47 53 http://www.batterie-merville.com/ Les associations France 44 et Stahl M1 organisent à la marche des héros qui rend hommage aux parachutistes du 9e Bataillon. Durant 3 heures, suivez les chemins empruntés par les troupes britanniques, et assistez à des scénettes montrant le matériel utilisé à l’époque. Départ de l’église de Gonneville-en-Auge.

À partir de 8 ans.

Réservation au musée de la Batterie de Merville ou au point de départ le jour même. Gonneville-en-Auge

dernière mise à jour : 2022-04-10 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Gonneville-en-Auge Autres Lieu Gonneville-en-Auge Adresse Ville Gonneville-en-Auge lieuville Gonneville-en-Auge Departement Calvados

Gonneville-en-Auge Gonneville-en-Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gonneville-en-auge/

[D-DAY FESTIVAL] La marche des héros Gonneville-en-Auge 2022-06-06 was last modified: by [D-DAY FESTIVAL] La marche des héros Gonneville-en-Auge Gonneville-en-Auge 6 juin 2022 Calvados Gonneville-en-Auge

Gonneville-en-Auge Calvados