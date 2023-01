[D-DAY FESTIVAL] Amfreville Amfreville Catégories d’Évènement: Amfreville

Calvados

[D-DAY FESTIVAL] Amfreville, 5 juin 2023, Amfreville . [D-DAY FESTIVAL] Eglise Saint Martin Le plain Amfreville Calvados Le plain Eglise Saint Martin

2023-06-05 15:00:00 15:00:00 – 2023-06-05

Le plain Eglise Saint Martin

Amfreville

Calvados Visite guidée du bourg d’Amfreville, occupée pendant quatre ans par les soldats allemands puis pendant deux mois par les alliés du fait de sa position extrêmement stratégique ! Au programme : retour sur le quotidien des soldats et des civils et sur la libération de la commune. Cette visite peut-être couplée avec celle de Ranville. Inscription obligatoire. Visite guidée du bourg d’Amfreville, occupée pendant quatre ans par les soldats allemands puis pendant deux mois par les alliés du fait de sa position extrêmement stratégique ! Au programme : retour sur le quotidien des soldats et des civils et sur la libération de la commune. Cette visite peut-être couplée avec celle de Ranville. Inscription obligatoire. +33 2 31 24 23 57 https://www.normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr/ Camille Plichard

Le plain Eglise Saint Martin Amfreville

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Amfreville, Calvados Autres Lieu Amfreville Adresse Amfreville Calvados Le plain Eglise Saint Martin Ville Amfreville lieuville Le plain Eglise Saint Martin Amfreville Departement Calvados

Amfreville Amfreville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amfreville/

[D-DAY FESTIVAL] Amfreville 2023-06-05 was last modified: by [D-DAY FESTIVAL] Amfreville Amfreville 5 juin 2023 Amfreville Calvados Eglise Saint Martin Le plain Amfreville Calvados

Amfreville Calvados