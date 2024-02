D-BLOCK EUROPE L’OLYMPIA Paris, mercredi 17 avril 2024.

Le nombre de place est limité à 8 par commande.D-BLOCK EUROPE ANNONCE UNE DATE EXCEPTIONNELLE À L’OLYMPIANous annonçons aujourd’hui que le collectif sud-londonien, D-Block Europe, au multiple disques de platine, jouera à l’Olympia le 17 avril prochain. Le duo britannique Young Adz et Dirtbike LB, fait son retour en France après plus d’un an pour offrir un spectacle mémorable à leurs fans. L’annonce de cette date intervient quelques jours plus tard après la sortie de leur nouvel album intitulé Rolling Stone . Connu pour leur approche défiant les règles, le duo fusionne habilement des paroles brutes et introspectives avec un mélange électrisant de mélodies et de rythmes. Chaque titre est un chapitre de leur saga en cours, peignant une image de la vie en tant que pierres roulantes en mouvement constant, inarrêtable dans leur voyage.D-Block Europe – Tour Date:Mercredi 17 Avril Paris, France L’OlympiaYoung Adz et Dirtbike LB ont connu une ascension fulgurante et se sont rapprochés d’une domination mondiale depuis qu’ils ont uni leurs forces à l’adolescence. Leur son réputé, appelé wavy trap , leur a valu plus de 10 singles d’or et 6 de platine, 6 mixtapes d’or, plus de 5 milliards de streams dans le monde, et 30 singles dans le top 40, y compris un single n°2 avec Prada en featuring avec Raye et produit par Casso. Entre-temps, leurs classiques Overseas , Darling et Make You Smile les ont fait passer de Lewisham à une réputation mondiale, soulignée par des featuring d’Offset, Ed Sheeran, Central Cee et bien d’autres. Leur croissance s’est accompagnée de records, notamment celui d’être le premier artiste rap britannique à atteindre sept fois le Top 10 des albums avec leur mixtape DBE World en 2023. Le duo peut également se targuer d’un impressionnant palmarès de concerts, puisqu’il a déjà vendu deux concerts en tête d’affiche à l’Alexandra Palace en une journée, et qu’il a déjà joué trois fois à guichets fermés à l’O2 Arena de Londres.

Tarif : 43.80 – 46.00 euros.

Début : 2024-04-17 à 20:00

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75