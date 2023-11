SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU D 966 Givrauval, 16 novembre 2023, Givrauval.

Givrauval,Meuse

Soirée Beaujolais Nouveau dans le Nouveau bar Les Cabanes Flottantes.

Sarah et Jérôme seront ravis de vous accueillir dans ce magnifique lieu pour profiter de ce cadre nature magnifique . Des planches de charcuteries seront proposées pour accompagner vis boissons.. Tout public

Jeudi 2023-11-16 10:00:00 fin : 2023-11-16 23:00:00. 0 EUR.

D 966 Les Cabanes Flottantes

Givrauval 55500 Meuse Grand Est



Beaujolais Nouveau evening in the new bar Les Cabanes Flottantes.

Sarah and Jérôme will be delighted to welcome you to this magnificent natural setting. Planks of charcuterie will be available to accompany your drinks.

Velada Beaujolais Nouveau en el nuevo bar Les Cabanes Flottantes.

Sarah y Jérôme estarán encantados de recibirle en este magnífico marco natural. Tendrá a su disposición tablas de embutidos para acompañar sus bebidas.

Beaujolais Nouveau-Abend in der neuen Bar Les Cabanes Flottantes.

Sarah und Jérôme freuen sich, Sie an diesem wunderschönen Ort begrüßen zu dürfen, wo Sie die herrliche Natur genießen können. Es werden Wurstplatten angeboten, um Ihre Getränke zu begleiten.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT SUD MEUSE