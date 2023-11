Championnat de France de Canitrail 2023 D 913 Les Déserts, 12 novembre 2023, Les Déserts.

Les Déserts,Savoie

Le dimanche 12 novembre 2023, toute l’équipe des Canisavoyards vous accueillera pour le championnat de France de canitrail FFSLC..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

D 913 Parking de Crolles

Les Déserts 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



On Sunday November 12, 2023, the entire Canisavoyards team will welcome you to the FFSLC French canitrail championship.

El domingo 12 de noviembre de 2023, todo el equipo de Canisavoyards le dará la bienvenida a los Campeonatos de Francia de Canitrail de la FFSLC.

Am Sonntag, den 12. November 2023, wird Sie das gesamte Team der Canisavoyards zur französischen Meisterschaft im Canitrail FFSLC begrüßen.

Mise à jour le 2023-10-11 par Grand Chambéry Alpes Tourisme