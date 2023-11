Karaoké et quizz musical au Grenier du Périgord D 710 avenue du Périgord Blanquefort-sur-Briolance, 25 novembre 2023, Blanquefort-sur-Briolance.

Blanquefort-sur-Briolance,Lot-et-Garonne

La boutique le Grenier du Périgord organise une soirée karaoké et quizz musical animé par Pascal Sono.

Sur place, repas avec jambon braisé, pommes de terre sautées et tarte tatin.

Réservations obligatoires..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 23:30:00. EUR.

D 710 avenue du Périgord

Blanquefort-sur-Briolance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Grenier du Périgord boutique is organizing a karaoke evening and musical quiz hosted by Pascal Sono.

On site, meal with braised ham, fried potatoes and tarte tatin.

Reservations required.

La boutique Grenier du Périgord organiza una velada de karaoke y concursos musicales a cargo de Pascal Sono.

En el local, una comida con jamón estofado, patatas salteadas y tarta tatin.

Imprescindible reservar.

Die Boutique le Grenier du Périgord organisiert einen Karaoke- und Musikquizabend, der von Pascal Sono moderiert wird.

Vor Ort gibt es eine Mahlzeit mit geschmortem Schinken, Bratkartoffeln und Tarte Tatin.

Reservierungen sind erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Fumel – Vallée du Lot