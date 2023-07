Ferme ouverte D 705 Bœsenbiesen, 13 août 2023, Bœsenbiesen.

Bœsenbiesen,Bas-Rhin

Découverte d’une ferme, concours de labours, jeux et animations..

2023-08-13 fin : 2023-08-13 . EUR.

D 705

Bœsenbiesen 67390 Bas-Rhin Grand Est



Discovery of a farm, ploughing competition, games and entertainment.

Descubrimiento de una granja, concurso de arado, juegos y entretenimiento.

Entdeckung eines Bauernhofs, Pflügerwettbewerb, Spiele und Animationen.

