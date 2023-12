Réveillon de La Saint Sylvestre O Plaisir des Sens D 703 – Sous la grande vigne La Roque-Gageac Catégories d’Évènement: Dordogne

La Roque-Gageac Réveillon de La Saint Sylvestre O Plaisir des Sens D 703 – Sous la grande vigne La Roque-Gageac, 31 décembre 2023, La Roque-Gageac. La Roque-Gageac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31 Le restaurant O Plaisir des Sens vous propose son menu de fête ! Mise en bouche : Prémices du Nouvel An,

Homard bleu en raviole à la Truffe dans son consommé,

Poêlée du petit pêcheur, piment d’Espelette,

Chapon du Périgord Truffé, légumes d’hiver, sauce albufera,

Brie de Valois de chez Xavier au diamant noir,

Dessert de la Nouvelle année. Menu détaillé en visuel..

D 703 – Sous la grande vigne Restaurant O Plaisir des Sens

La Roque-Gageac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

