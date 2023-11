Festival National des Vieilles Mécaniques de Montcléra D 673, Pré Colombier (Face au château) Montcléra, 27 juillet 2024, Montcléra.

Montcléra,Lot

Participez à la 34ème édition du prestigieux Festival national des Vieilles Mécaniques de Cazals-Montcléra !

Explorez des machines et équipements d’époque méticuleusement préservés, au cours de journées dédiées à l’héritage mécanique !

Plongez dans une ambiance festive assurée !

Ne manquez pas la grande tombola avec, comme premier prix, une 2CV entièrement restaurée.

Un événement incontournable pour les amateurs de nostalgie mécanique !.

2024-07-27 09:00:00 fin : 2024-07-27 18:30:00. 9 EUR.

D 673, Pré Colombier (Face au château)

Montcléra 46250 Lot Occitanie



Take part in the 34th edition of the prestigious Festival national des Vieilles Mécaniques de Cazals-Montcléra!

Explore meticulously preserved vintage machines and equipment, during days dedicated to mechanical heritage!

A festive atmosphere is guaranteed!

Don’t miss the grand tombola with a fully restored 2CV as first prize.

An unmissable event for lovers of mechanical nostalgia!

Participe en la 34ª edición del prestigioso Festival national des Vieilles Mécaniques de Cazals-Montcléra

Explore máquinas y equipos antiguos meticulosamente conservados durante unas jornadas dedicadas al patrimonio mecánico

Disfrute de un ambiente festivo

No se pierda la gran tómbola, con un 2CV totalmente restaurado como primer premio.

Una cita ineludible para los amantes de la nostalgia mecánica

Nehmen Sie an der 34. Ausgabe des renommierten nationalen Festivals der alten Mechanik in Cazals-Montcléra teil!

Erkunden Sie akribisch erhaltene Maschinen und Geräte aus der Vergangenheit, während der Tage, die dem mechanischen Erbe gewidmet sind!

Tauchen Sie ein in eine festliche Atmosphäre!

Verpassen Sie nicht die große Tombola mit einem vollständig restaurierten 2CV als Hauptpreis.

Ein Muss für Liebhaber der mechanischen Nostalgie!

