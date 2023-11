LA 5ÈME NUIT DES REFUGES D 417 Xonrupt-Longemer, 1 décembre 2023, Xonrupt-Longemer.

Xonrupt-Longemer,Vosges

Un évènement convivial et animé, une occasion de dormir au cœur du Massif des Vosges, tout en découvrant l’univers des refuges dans une ambiance unique et enneigée. Informations complémentaires en description.. Tout public

Samedi 2024-02-17 14:00:00 fin : 2024-02-18 . 140 EUR.

D 417 Route du Col de la Schlucht

Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est



A friendly, lively event, an opportunity to sleep in the heart of the Vosges Massif, while discovering the world of refuges in a unique, snowy atmosphere. Further information in description.

Un evento amistoso y animado, una oportunidad para dormir en el corazón del macizo de los Vosgos, mientras se descubre el mundo de los refugios en un ambiente único y nevado. Más información en la descripción.

Eine gesellige und lebhafte Veranstaltung, eine Gelegenheit, im Herzen des Vogesenmassivs zu übernachten und dabei die Welt der Berghütten in einer einzigartigen, verschneiten Atmosphäre zu entdecken. Weitere Informationen in der Beschreibung.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES