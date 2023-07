Champignons … amis ou ennemis ? D 407 Blangy-sur-Bresle, 23 septembre 2023, Blangy-sur-Bresle.

Blangy-sur-Bresle,Seine-Maritime

PARLONS de CHAMPIGNONS les 23 et 24 SEPTEMBRE

Cueillette, Identification, Étiquetage, Mise en exposition

L’association Blangy Loisirs reprend le flambeau de l’association du Manoir de Fontaine et renoue avec sa cueillette de champignons.

Au premier temps figure la collecte. Comme à l’accoutumée, rendez-vous est donné en haute forêt d’Eu, au carrefour du poteau Maître Jean à 9h45 le samedi 23 septembre (sur la RD928, à mi-chemin entre Blangy-sur-Bresle et Foucarmont). Trois mycologues seront là pour guider notre cueillette et nous aider à reconnaître et nommer nos trouvailles. Le repas de midi sera tiré du sac et la quête se poursuivra l’après-midi.

Le deuxième temps se tiendra en fin d’après-midi de ce même 23 septembre, au Manoir de Fontaine : grand moment de patience et d’expertise qui permet de classer et d’étiqueter l’ensemble des espèces qui auront conquis l’espace de nos caissettes et de nos paniers. Bien sûr, nous chercherons à identifier les espèces dangereuses, comme les plus goûteuses mais les autres aussi sont dignes d’intérêt, ce n’est pas là leur moindre défaut.

Enfin, le troisième et dernier temps permet la présentation, mise en exposition de toutes ces créatures ni végétales, ni minérales que sont les champignons, ces êtres du monde mycologique. Elles attendront patiemment le public qui pourra les admirer, les rencontrer, les voir et les regarder au cours de l’après-midi de 14h à 18h et dimanche 24 à la salle polyvalente du Manoir de Fontaine/Musée du Verre – Blangy-sur-Bresle.

Pour rappel cette animation est gratuite mais le nombre de participants est limité à 100 pers. Pour ce faire, une inscription préalable est nécessaire soit au 06 86 88 78 25, soit au répondeur du 07 67 03 16 38.

Vous seront demandés vos nom, prénom, commune, code postal et numéro de téléphone..

Samedi 2023-09-23 fin : 2023-09-24 . .

D 407 Poteau Maître Jean

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie



LET’S TALK ABOUT MUSHROOMS on SEPTEMBER 23rd and 24th

Picking, Identification, Labeling, Displaying

The Blangy Loisirs association takes over from the Manoir de Fontaine association and resumes its mushroom picking.

The first step is to collect the mushrooms. As usual, the meeting place is the Haute Forêt d?Eu, at the crossroads of the Maître Jean post at 9:45 am on Saturday September 23 (on the RD928, halfway between Blangy-sur-Bresle and Foucarmont). Three mycologists will be on hand to guide us as we pick and help us recognize and name our finds. Lunch will be packed, and the quest will continue in the afternoon.

The second phase will take place in the late afternoon of the same September 23, at the Manoir de Fontaine: a great moment of patience and expertise to classify and label all the species that have conquered the space of our boxes and baskets. Of course, we?ll try to identify the dangerous species, as well as the tastiest, but the others are also worthy of interest, not least because of their flaws.

Last but not least, the third and final stage is devoted to the presentation and display of all these creatures, neither vegetable nor mineral, that are mushrooms, these beings of the mycological world. They will be patiently waiting for the public to admire them, meet them, see them and look at them during the afternoon from 2pm to 6pm and on Sunday 24th in the multi-purpose room of the Manoir de Fontaine/Musée du Verre in Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle.

This event is free of charge, but the number of participants is limited to 100. To register, please call 06 86 88 78 25 or 07 67 03 16 38.

You will be asked to provide your surname, first name, commune, zip code and telephone number.

HABLEMOS DE SETAS los días 23 y 24 DE SEPTIEMBRE

Recolección, identificación, etiquetado, exposición

La asociación Blangy Loisirs toma el relevo de la asociación Manoir de Fontaine y retoma la recogida de setas.

La primera etapa consiste en recoger las setas. Como de costumbre, el punto de encuentro es en el bosque alto de Eu, en el cruce del puesto de Maître Jean, a las 9h45 del sábado 23 de septiembre (en la RD928, a medio camino entre Blangy-sur-Bresle y Foucarmont). Tres micólogos nos guiarán en nuestra búsqueda y nos ayudarán a reconocer y nombrar nuestros hallazgos. El almuerzo estará incluido y la búsqueda continuará por la tarde.

El segundo encuentro tendrá lugar a última hora de la tarde del 23 de septiembre en el Manoir de Fontaine: un momento de gran paciencia y pericia para clasificar y etiquetar todas las especies que han ocupado espacio en nuestras cajas y cestas. Por supuesto, intentaremos identificar las especies peligrosas, además de las más sabrosas, pero las demás también son dignas de interés, y no es para menos.

Finalmente, la tercera y última etapa es la presentación y exposición de todas estas criaturas, ni vegetales ni minerales, que son las setas, estos seres del mundo micológico. Estarán esperando pacientemente a que el público pueda admirarlos, conocerlos, verlos y mirarlos durante la tarde de 14:00 a 18:00 y el domingo 24 en la sala polivalente del Manoir de Fontaine/Musée du Verre de Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle.

Este acto es gratuito, pero el número de participantes está limitado a 100. Para inscribirse, llame al 06 86 88 78 25 o al 07 67 03 16 38.

Le pedirán sus apellidos, nombre, localidad, código postal y número de teléfono.

SPRECHEN SIE ÜBER PILZE am 23. und 24. SEPTEMBER

Pflücken, Identifizieren, Etikettieren, Ausstellen

Der Verein Blangy Loisirs übernimmt das Erbe des Vereins Manoir de Fontaine und knüpft an seine Pilzsammlungen an.

An erster Stelle steht das Sammeln. Wie üblich treffen wir uns am Samstag, den 23. September, um 9.45 Uhr im Hochwald von Eu an der Kreuzung am Pfosten Maître Jean (auf der RD928, auf halbem Weg zwischen Blangy-sur-Bresle und Foucarmont). Drei Mykologen werden vor Ort sein, um unser Sammeln anzuleiten und uns dabei zu helfen, unsere Funde zu erkennen und zu benennen. Das Mittagessen wird aus der Tasche gezogen und die Suche wird am Nachmittag fortgesetzt.

Die zweite Phase findet am späten Nachmittag des 23. Septembers im Manoir de Fontaine statt: ein großer Moment der Geduld und des Fachwissens, um alle Arten, die den Platz in unseren Kisten und Körben erobert haben, zu klassifizieren und zu beschriften. Natürlich werden wir versuchen, die gefährlichen Arten und die schmackhaftesten zu identifizieren, aber auch die anderen sind interessant.

Die dritte und letzte Phase schließlich dient der Präsentation und Ausstellung all dieser weder pflanzlichen noch mineralischen Kreaturen, die Pilze, diese Wesen aus der Welt der Mykologie. Sie werden geduldig auf das Publikum warten, das sie im Laufe des Nachmittags von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 24. im Mehrzweckraum des Manoir de Fontaine/Musée du Verre? bewundern, treffen, sehen und betrachten kann Blangy-sur-Bresle.

Zur Erinnerung: Diese Veranstaltung ist kostenlos, aber die Teilnehmerzahl ist auf 100 Pers. begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, entweder unter 06 86 88 78 25 oder auf dem Anrufbeantworter unter 07 67 03 16 38.

Sie werden nach Ihrem Namen, Vornamen, Ihrer Gemeinde, Postleitzahl und Telefonnummer gefragt.

