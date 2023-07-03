3eme étape du Tour de France D.3 Ustaritz
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3eme étape du Tour de France D.3 Ustaritz, 3 juillet 2023, Ustaritz.
Ustaritz,Pyrénées-Atlantiques
Entre AMOREBIETA-ETXANO et BAYONNE : 187.5 km.
2023-07-03 fin : 2023-07-03 . EUR.
D.3
Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Between AMOREBIETA-ETXANO and BAYONNE: 187.5 km
Entre AMOREBIETA-ETXANO y BAYONNE: 187,5 km
Zwischen AMOREBIETA-ETXANO und BAYONNE: 187.5 km
Mise à jour le 2023-06-22 par Office de Tourisme Pays Basque