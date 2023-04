Chasse aux oeufs de Pâques D 23 (axe Pont d’Ouilly – Cossesseville) La Pommeraye Catégories d’Évènement: Calvados

La Pommeraye

Chasse aux oeufs de Pâques D 23 (axe Pont d’Ouilly – Cossesseville), 19 avril 2023, La Pommeraye . La Pommeraye ,Calvados , Chasse aux oeufs de Pâques Château Ganne D 23 (axe Pont d’Ouilly – Cossesseville) La Pommeraye Calvados D 23 (axe Pont d’Ouilly – Cossesseville) Château Ganne

2023-04-19 15:00:00 – 2023-04-19 17:00:00

D 23 (axe Pont d’Ouilly – Cossesseville) Château Ganne

La Pommeraye

Calvados . Grande chasse aux oeufs

Tarif : 3€ / enfant

Sur réservation – Apportez votre panier. T 02 31 79 70 45 Grande chasse aux oeufs

Tarif : 3€ / enfant

Sur réservation – Apportez votre panier. T 02 31 79 70 45 otsuissenormande@gmail.com +33 2 31 79 70 45 https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-la-suisse-normande D 23 (axe Pont d’Ouilly – Cossesseville) Château Ganne La Pommeraye

dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, La Pommeraye Autres Lieu La Pommeraye Adresse La Pommeraye Calvados D 23 (axe Pont d'Ouilly - Cossesseville) Château Ganne Ville La Pommeraye Departement Calvados Tarif Lieu Ville D 23 (axe Pont d'Ouilly - Cossesseville) Château Ganne La Pommeraye

La Pommeraye La Pommeraye Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la pommeraye /

Chasse aux oeufs de Pâques D 23 (axe Pont d’Ouilly – Cossesseville) 2023-04-19 was last modified: by Chasse aux oeufs de Pâques D 23 (axe Pont d’Ouilly – Cossesseville) La Pommeraye 19 avril 2023 Calvados Château Ganne D 23 (axe Pont d'Ouilly - Cossesseville) La Pommeraye Calvados D 23 (axe Pont d'Ouilly - Cossesseville) La Pommeraye

La Pommeraye Calvados