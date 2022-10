Czesare

Czesare, 19 novembre 2022, . Czesare



2022-11-19 – 2022-11-19 EUR Entrez dans l’univers de cette jeune chanteuse et guitariste pétillante, qui puise ses inspirations dans la chanson à textes, le groove, le funk et la pop ! Entre ombre et lumière, un voyage musical inoubliable. dernière mise à jour : 2022-09-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville