CZARDAS ! AVEC FUGUE A L’OPERA Chaumont, samedi 9 mars 2024.

CZARDAS ! AVEC FUGUE A L’OPERA Chaumont Haute-Marne

Tout public

CZARDAS ! Fait cohabiter la musique savante avec des rythmes plus populaires comme la czardas, la mazurka, la polka et la valse. C’est un concert qui réunit voix, piano et violon pour évoquer l’opérette austro-hongroise. 18 18 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-09

15 Rue Lévy Alphandery

Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est fugueopera@orange.fr

