Genève

CytyColor II. 01/03 | Elorri Charriton & Sophie Le Meillour

Temple des Pâquis, le jeudi 9 septembre à 21:00

Temple des Pâquis, le jeudi 9 septembre à 21:00

Fruit d’un partenariat entre Sophie Le Meillour et 3 illustratrices de la scène locale, elles proposent ensemble une série de 3 fresques lumineuses en vidéo mapping, sur 3 surfaces emblématiques de la cité de Calvin, à partir de dessins et peintures. Le mapping vidéo, appelé fresque lumineuse, est une technologie multimédia permettant de projeter de la vidéo sur des volumes. Elle augmente et sublime l’objet ou l’architecture qu’elle éclaire. CityColor est un dispositif de vidéo projection-vidéo mobile permettant de re-peindre en lumière les murs de la cité aux couleurs de nos artistes.

→ 3 SOIRS → 3 ILLUSTRATRICES → 3 MAPPING ARCHITECTURAUX Temple des Pâquis Rue de Berne 49, 1201 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T21:00:00 2021-09-09T23:59:00

Temple des Pâquis
Rue de Berne 49, 1201 Genève
Genève