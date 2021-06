Auxerre Auxerre Auxerre, Yonne Cyrious Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

Cyrious Auxerre, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Auxerre. Cyrious 2021-07-14 21:00:00 – 2021-07-14 23:00:00 Le Galopin 20 Rue d’Egleny

Auxerre Yonne EUR +33 3 86 52 09 32 dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Auxerre, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Auxerre Adresse Le Galopin 20 Rue d'Egleny Ville Auxerre lieuville 47.79553#3.5669