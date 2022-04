Cyrille Pomès dédicace “Moon” Librairie Storybulle Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Un auteur qu’on adore, de retour à Storybulle. Il s’agit de Cyrille Pomès qui vient dédicacer son nouveau livre : “Moon”, une magnifique fable qui nous raconte les aventures d’une bande d’ados livrés à eux-mêmes suite à une panne de réseau les privant de leurs portables connectés. un récit plein de poésie, aux dessins incroyables qui plaira à tous, adolescents comme adultes Vous pouvez réserver votre créneau au 09 66 85 69 15 : 15h/16h, 16h/17h, 17h/18h Une chronique ado pleine de poésie Librairie Storybulle 21 rue de l’Eglise 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

