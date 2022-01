Cyrille Levy Projette Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Cyrille Levy Projette Aix-en-Provence, 11 février 2022, Aix-en-Provence. Cyrille Levy Projette L’Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence

2022-02-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-12 21:00:00 21:00:00 L’Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Influencé par les traditions populaires, « Cyrille LEVY Projette » vous invite à partager le fruit de son imagination musicale à slogan, et nous ne sommes pas à l’abri de quelques chansons.



Cyrille Levy: guitares, composition et présentation.

Nicolas Delorme : Saxophones

Fabien Ottones : Claviers

Nghia Duong : Contrebasse

Léo Achard : Batterie C’est un quintet, c’est pas du jazz, mais pas loin. Cyrille compose et ensemble ils vous l’exposent au Théâtre de l’Ouvre-Boîte theatredumaquis@wanadoo.fr +33 6 65 05 53 39 http://www.theatredumaquis.com/ Influencé par les traditions populaires, « Cyrille LEVY Projette » vous invite à partager le fruit de son imagination musicale à slogan, et nous ne sommes pas à l’abri de quelques chansons.



Cyrille Levy: guitares, composition et présentation.

Nicolas Delorme : Saxophones

Fabien Ottones : Claviers

Nghia Duong : Contrebasse

Léo Achard : Batterie L’Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse L'Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan Ville Aix-en-Provence lieuville L'Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence