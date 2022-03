CYRIL MOKAIESH ● ROSAWAY ● MONTPARNASSE // Le Réacteur Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux, 21 avril 2022, Issy-les-Moulineaux.

Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux, le jeudi 21 avril à 19:00

CYRIL MOKAIESH Pour son 5ième album solo, Cyril Mokaiesh revient avec un nouvel opus Dyade. Dyade, ce n’est pas un journal de l’année de la pandémie mais, comme souvent chez Cyril Mokaiesh, on y entend bruire l’époque – discours illisibles et intentions opaques des pouvoirs, entre-soi et « réseaux mesquins », peuples abandonnés aux vents du profit et du cynisme, énergie de reconquérir un espoir, passion forcenée pour la liberté… Une fois de plus, il connecte l’autobiographie et le collectif, son horloge interne et le pouls de l’actualité, les nuages noirs du ciel et la lueur d’une âme forte. ► [https://www.facebook.com/CyrilMokaiesh](https://www.facebook.com/CyrilMokaiesh) ► [https://www.youtube.com/channel/UCXc_VA_eNvzKlxfvufOvWww](https://www.youtube.com/channel/UCXc_VA_eNvzKlxfvufOvWww) ROSAWAY Duo pop groove, Rosaway est l’alliage inattendu d’une flûte traversière aux gimmicks entêtants et d’une batterie énergique et sensible. C’est aussi la rencontre de deux artistes, Rachel, issue d’une formation classique et de chant lyrique, et SteF, batteur blues ayant accompagné les plus grands sur la scène internationale. De cette symbiose est née une pop métissée, des compositions portées par une voix grave aux accents soul et une atmosphère originale entre rétro 70’s et electro actuelle. ► [https://www.facebook.com/ROSAWAYmusic](https://www.facebook.com/ROSAWAYmusic) ► [https://www.youtube.com/c/RoSaWayMusic](https://www.youtube.com/c/RoSaWayMusic) MONTPARNASSE Philippe Deyrieu se produit sous le nom de MontparnassE depuis longtemps. Quatre albums sont déjà sortis des studios : Anachronique réalisé par Ken Ploquin (Bashung, Daho, Hugh Coltman), Studio d’Eux enregistré et produit à Abbey Road par Chris Bolster (Coldplay, Paul McCartney, Oasis) et Des Couleurs manifestes et La Vie Revolver. On compte également à son actif la signature de la B.O. du film Le Cœur des Hommes 3 et des tournées aux 4 coins de la France et bien au-delà. ► [https://www.facebook.com/MontparnasseOff](https://www.facebook.com/MontparnasseOff) ► [https://www.youtube.com/user/MONTPARNASSEOFFICIEL](https://www.youtube.com/user/MONTPARNASSEOFFICIEL) ———————————————————————- ► Ouverture : 19h00 ► Tickets : 12€ en prévente / 15€ sur place

Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux 11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine



