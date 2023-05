Cyril Leclerc Le Lavatronic, 3 juin 2023, Gentilly.

Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Les Revenantes du Lavomatic / Installation, DIY, Musique / Expérience visuelle et sonore inspirée de la légende de la lavandière.

Auteur de l’installation Bagnoles lors de la Nuit Blanche 2022, Cyril Leclerc investit pour cette édition une laverie, lieu populaire qu’il transforme en un espace troublant et mystérieux où seront convoquées des présences venues de l’au delà.

Empruntant aussi bien à la lanterne magique ou à la fantasmagorie, Les Revenantes du Lavomatic s’inspire de la légende de la lavandière de nuit. Cette installation visuelle et sonore propose une expérience surnaturelle et onirique où se croisent des récits de femmes d’hier et d’aujourd’hui, condamnées à laver et errer auprès des lavoirs afin d’expier leurs péchés pour l’éternité.

Le Lavatronic 33 rue Charles Frérot 94250 Gentilly

Contact : https://www.legenerateur.com/spectacle/nuit-blanche-2023/ 01 49 86 99 14 https://www.facebook.com/legenerateurgentilly https://www.facebook.com/legenerateurgentilly

